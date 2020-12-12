السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 28438 إصابة جديدة بكورونا



برلين 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28438 إصابة جديدة بفيروس

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 21466 حالة بعد تسجيل 496 وفاة جديدة.

// انتهى //

10:29ت م

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برلين 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 28438 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي المصابين إلى مليون و300516 إصابة.وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا ارتفاع إجمالي الوفيات إلى 21466 حالة بعد تسجيل 496 وفاة جديدة.// انتهى //10:29ت م0014

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