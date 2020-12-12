شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية أمير الشرقية.. ندوة لتطوير الآداء المؤسسي وتحسين الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية انطلقت قبل قليل عن بُعد ندوة "دور إدارة العمليات وتحديد المؤشرات في تطوير الأداء المؤسسي" بالتعاون مع مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين في إمارة المنطقة الشرقية ، والتي تهدف إلى التعريف بأهمية ودور إدارة العمليات وتحديد المؤشرات في تطوير الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي ، والتعريف بإدارة عمليات الأعمال كمنهج إداري حديث يسهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات بما ينسجم مع احتياجات وتطلعات المستفيدين ، وتوضيح مراحل إدارة العمليات والأنشطة المتضمنة (تحديد وتصميم العمليات، نمذجة العمليات، تنفيذ العمليات، متابعة ورقابة العمليات، التحسين المستمر للعمليات) ، والتعرف على مزايا وخصائص مؤشرات الأداء ، إضافة الى مزايا المؤشرات الذكية ، واستخدام المؤشرات لقياس الأداء، وتقرير مؤشرات الأداء ولوحة القيادة، بيان دور وأهمية مؤشرات الأداء الرئيسة وأثرها في تطوير الأداء المؤسسي .

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