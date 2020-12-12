سعر الريال السعودي في مصر اليوم السبت 12 ديسمبر 2020

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، في معظم تعاملات البنوك، وشركات الصرافة.

واستمرت أسعار العملات الأجنبية، والعربية، مستقرة في التعاملات الصباحية اليوم السبت، حسب متوسط أسعار العملات في السوق المصري على موقع البنك المركزي.

ويومي الجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وتتحرك أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري بشكل طفيف وسط حالة استقرار كبيرة لسوق النقد.

الريال السعودي يستقر

واستقر متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه، اليوم السبت، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و 4.20 جنيه للبيع، حسب موقع البنك المركزي المصري.

كما ظل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، ثابتا عند 4.11 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وفق مسح أجرته ”الخليج 365” في 24 بنكا.

وسجل سعر الريال السعودي، في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.08 جنيه للشراء، ونحو 4.19 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء في 4 بنوك عند نحو 4.18 جنيه، هي بنك عودة، والمشرق، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر.

بينما جاء أعلى سعر للبيع في بنك البركة عند نحو 4.22 جنيه.

دعم أوروبي لمواجهة كورونا

ودعم الاتحاد الأوروبي مصر بحزمة مالية قدرها 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.

والجمعة، تم توقيع تعديل "برنامج دعم سياسات قطاع الصحة - المرحلة الثانية" بين مصر والاتحاد الأوروبي، بقيمة 89 مليون يورو، لمكافحة فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، إنه من خلال التنسيق والتواصل المستمر مع الاتحاد الأوروبي، وصل إجمالي محفظة التعاون الاقتصادية الحالية إلى 1.35 مليار يورو.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وحسب موقع البنك المركزي المصري، استقر متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، اليوم السبت، عند نحو 15.654 جنيه للشراء، و 15.754 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، عند نحو 18.91 جنيه للشراء، و 19.03 جنيه للبيع،

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه، نحو 20.78 جنيه للشراء، و20.90 للبيع.

سعر الدرهم والدينار

وعلى موقع البنك المركزي المصري، ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي، نحو 51.26 جنيه للشراء ونحو 51.66 جنيه للبيع.

تضاعف استثمارات الأجانب

ارتفع إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بنسبة 221.15% في 6 أشهر، نتيجة ثقة المستثمرين في أداء الحكومة.

وقال محمد معيط، وزير المالية المصري، الأسبوع الماضي، إن إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية تجاوزت 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.