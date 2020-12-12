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انفجار في قاعدة عسكرية داخل مطار بغداد الدولي
متابعات الخليج 365 - متابعة
أصيب شخص واحد على الأقل في انفجار في قاعدة عسكرية داخل مطار بغداد الدولي.
ونقلت قناة السومرية عن مصدر أمني قوله إن الانفجار الذي وقع قرب مدرسة الرد السريع داخل مطار بغداد، استهدف السياج الخارجي من جهة منطقة الرضوانية، مشيراً إلى أنه أسفر عن إصابة طفل بجروح طفيفة.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن “انفجار مدرسة الرد السريع داخل المطار، حصل ضمن السياج الخارجي من جهة منطقة الرضوانية، ما أسفر عن إصابة طفل بجروح طفيفة”، مبيناً أن “الطفل المصاب من سكان دور التجاوز القريبة من السياج”.
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