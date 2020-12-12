الحصيني: حالة جوية شتوية ممطرة تبدأ الاثنين

2020-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد السعودية حالة جوية شتوية ممطرة ابتداء من يوم الاثنين المقبل على عدد من مناطق السعودية.

وقال الحصيني : متوقع من يوم الاثنين 1442/4/29هـ – إن شاء الله – حالة جوية شتوية ممطرة يمكن تصنيفها بوجه عام من خفيفة إلى متوسطة وتكون بدايتها من شمال المملكة,

وتابع الحصيني : متوقع أن تؤثر هذه الحالة على أجزاء من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف ثم المدينة وحائل ثم مكة والقصيم وأقصى شمال منطقة الرياض ثم تمتد نواحي أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان.

وأردف بالقول : الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وغزيرة على أجزاء من تبوك وشمال مكة يرافقها ارتفاع مؤقت في الحرارة ثم انخفاض درجات الحرارة وتسبق بنشاط للرياح مثيرة للأتربة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تشهد المملكة حالة مطرية – بمشيئة الله تعالى – من منتصف الأسبوع الجاري تستمر لعدة أيام.

وقال المركز إن هذه الحالة سوف تستمر على مناطق (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة – تشمل أجزائها الساحلية)، وأجزاء من مناطق (حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، الشرقية).

فيما توقع مركز طقس العرب أن تتأثر أجواء السعودية بمرتفع جوي خلال الأيام القادمة، لكن بوجه عام سيكون طقس السعودية مستقراً وخريفياً لطيفاً في أغلب المناطق نهاراً وبارداً ليلاً.

