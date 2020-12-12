المسند: كتل براري آسيا الباردة ستؤثر على أجواء السعودية

2020-12-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تتأثر أجواء السعودية بكتل شمالية باردة بداية من 21 ديسمبر الجاري.

وقال المسند : في المربعانية تواصل الشمس انحدارها إلى الجنوب حتى تتعامد على مدار الجدي وذلك في 21 ديسمبر، منها تتوغل الكتل الباردة الشمالية التي تؤثر على أجواء السعودية بالبرد الشديد والصقيع والجفاف كونها قادمة من براري آسيا، وبسبب البرد الشديد، وانخفاض الرطوبة يتعاظم خطر البرد على الإنسان.

وأضاف المسند أن درجة الحرارة المعلنة في الإعلام تختلف عن درجة الحرارة المحسوسة بواسطة جلد الإنسان وهي الأهم، إذ إن شعور الإنسان بالبرد أو الحر يتوقف على عاملين: درجة الحرارة وسرعة الرياح، أو درجتي الحرارة والرطوبة النسبية.

وأوضح أن درجة الحرارة المحسوسة تكون أقل من درجة الحرارة العادية، فمثلاً عندما تكون درجة الحرارة صفراً مئوياً، وسرعة الرياح 10كم في الساعة فدرجة الحرارة التي يشعر بها جلد الإنسان حقيقة هي تحت الصفر بثلاث درجات وليست صفراً مئوياً!

يأتي هذا فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقة جازان ومرتفعات عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج. الموج .

