شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سفارة الإمارات يزور مركز الملك عبد العزيز للحوار والان نبدء بالتفاصيل
واستمع الوفد الزائر إلى عرضٍ موجز عن أبرز أنشطة المركز وأعماله ومبادراته وبرامجه المتنوعة، إضافة إلى ما نفذه من لقاءات فكرية وطنية وندوات لمناقشة القضايا المتنوّعة، بهدف تعزيز قيم التعايش والتنوع والتسامح والوسطية والاعتدال، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ثم قام الوفد بزيارة معرض الحوار التفاعلي واستمعوا لشرح مفصل عن مراحله الذكية ومحطاته.
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