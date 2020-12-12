أهالي أحد رفيدة ينتظرون افتتاح المكتبة العامة بعد جاهزية المبنى

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

يتطلع أهالي محافظة أحد رفيدة لتحديد موعد تدشين وافتتاح المكتبة العامة من قبل الجهة التابعة لها والمسؤولة عن إدارتها بعد ما تم الانتهاء من مشروع البناء وجاهزية جميع المرافق الداخلية والخارجية.

ويتكون مبنى المكتبة العامة في أحد رفيدة من طابقين وبمساحة كبيرة تم تصميمه وتنفيذه بأعلى المعايير والمقاسات الهندسية المطلوبة في إنشاء مباني المكتبات العامة في المملكة، وحسب الخطة المدروسة لمبادرة تطوير المكتبات العامة التي أطلقها العام الماضي صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المكتبات.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل المكتبات العامة إلى منصاتٍ ثقافية بمفهوم اجتماعي شامل وحديث تلتقي فيه أنماط الإبداع الثقافي كافة ويجد فيها الأفراد من مختلف شرائح المجتمع ما يمنحهم المعرفة والمشاركة والتفاعل في تجربة ثقافية متكاملة.

وتضمن هذا التطوير توظيف المكتبات العامة لتعزيز مفهوم البيوت الثقافية التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الثقافة في وثيقة رؤيتها وتوجهاتها لكونها تخدم ذات الأهداف الثقافية والمجتمعية.