شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ظبي: الحكم على 6 متهمين بجريمة غسل الأموال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت محكمة جنايات أبوظبي 6 متهمين جميعهم من الجنسية الباكستانية وشركتين مملوكتين للمتهم الأول بارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق معاملات مصرفية مشبوهه لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة من الاتجار بالمخدرات. ووقفاً لما نقلته صحيفة «الخليج» الإماراتية، فإن المحكمة قضت بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهم مع إلزامه بغرامة مالية تصل 10 ملايين درهم والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، كما قضت المحكمة اعتبارياً على شركتين إحداهما للدعاية والإعلان والثانية لتجارة الإلكترونيات بتغريم كل منهما مبلغ 50 مليون درهم ومصاردة الأموال محل جريمة غسل الأموال.



كانت هذه تفاصيل خبر أبو ظبي: الحكم على 6 متهمين بجريمة غسل الأموال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.