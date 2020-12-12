شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية التخلص من الكمامات بعد لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أكد الدكتور ياسر القرشي أستاذ مساعد علم الفيروسات الطبية والجزئية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة أن عدم ارتداء الكمامات بعد تلقي اللقاح يتوقف على عدة عوامل .
وقال " القرشي " أن هذا الأمر تحدده الجهات المختصة ، لكن العوامل التي يتوقف عليها إرتداء الكمامات هي مدى نجاح اللقاح ، فقد يظل هناك احتمال لإصابة بعض الأشخاص .
وأضاف أن هناك فترة زمنية مطلوبة حتى يتم توزيع اللقاح ، فكل هذه اعتبارات يجب الأخذ بها حتى يزول خطر الفيروس تماماً، وفقاً لـ "سبق " .
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