شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية التخلص من الكمامات بعد لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أكد الدكتور ياسر القرشي أستاذ مساعد علم الفيروسات الطبية والجزئية بجامعة طيبة بالمدينة المنورة أن عدم ارتداء الكمامات بعد تلقي اللقاح يتوقف على عدة عوامل .

وقال " القرشي " أن هذا الأمر تحدده الجهات المختصة ، لكن العوامل التي يتوقف عليها إرتداء الكمامات هي مدى نجاح اللقاح ، فقد يظل هناك احتمال لإصابة بعض الأشخاص .

وأضاف أن هناك فترة زمنية مطلوبة حتى يتم توزيع اللقاح ، فكل هذه اعتبارات يجب الأخذ بها حتى يزول خطر الفيروس تماماً، وفقاً لـ "سبق " .