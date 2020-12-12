الحصيني: حالة مطرية على 11 منطقة بالمملكة بدءًا من هذا الموعد

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية شتوية ممطرة، على بعض مناطق المملكة، بدءًا من يوم الإثنين المقبل.

وقال الحصيني -عبر تويتر- إنه يمكن تصنيف الحالة المطرية بوجه عامّ من خفيفة لمتوسطة، وتكون بدايتها من شمال المملكة، ومتوقع أن تؤثر على أجزاء من مناطق: تبوك والحدود الشمالية والجوف ثم المدينة المنورة وحائل ثم مكة المكرمة والقصيم، وأقصى شمال منطقة الرياض.

وأضاف الحصيني، أن الحالة الممطرة ستمتدّ لأجزاء من مناطق: الباحة وعسير وجازان، موضحًا أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة وغزيرة على أجزاء من تبوك وشمال مكة المكرمة.

وأشار إلى أنه سيرافقها ارتفاع في درجات الحرارة ثم انخفاض، وتسبق بنشاط للرياح مثيرة للأتربة.

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