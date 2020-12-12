تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة السبت

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ورياح نشطة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية؛ وذلك خلال الساعات المقبلة، على بعض مناطق المملكة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن منطقتي جازان «الدائر، الريث، الطوال، العارضة، صامطة، فرسان، فيفا، هروب، جازان» وعسير «أبها، المجاردة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، محايل»؛ تشهدان أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وهناك رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية على «أبو عريش، بيش، جازان، صامطة، صبيا، فرسان» بمنطقة جازان.

وتشهد منطقة الرياض «الدوادمي، السليل، القويعية، شقراء، عفيف، وادي الدواسر» رياحًا نشطةً وأتربةً مثارةً مصحوبةً بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.