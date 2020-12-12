جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد التسجيل في الدبلومات التطبيقية للفصل الثاني

أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس، بدء التسجيل في عدد من برامج الدبلومات المسائية «ما بعد البكالوريوس، وما بعد الثانوية» للفصل الدراسي الثاني والمصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الجامعة أن برامج الدبلومات المتاحة تشمل المحاماة، واللغة الإنجليزية، والمحاسبة، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة المواد البشرية والمحاسبة التطبيقية، مشيرةً إلى أن التسجيل مستمر حتى الخميس 9/5/1442هـ.