مستمر حتى الخميس 9/5/1442هـ
أعلنت جامعة الحدود الشمالية، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس، بدء التسجيل في عدد من برامج الدبلومات المسائية «ما بعد البكالوريوس، وما بعد الثانوية» للفصل الدراسي الثاني والمصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضحت الجامعة أن برامج الدبلومات المتاحة تشمل المحاماة، واللغة الإنجليزية، والمحاسبة، والسلامة والصحة المهنية، وإدارة المواد البشرية والمحاسبة التطبيقية، مشيرةً إلى أن التسجيل مستمر حتى الخميس 9/5/1442هـ.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد التسجيل في الدبلومات التطبيقية للفصل الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.