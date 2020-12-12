المعلمي يبحث سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمكاتب المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة

خلال اجتماعه مع إلزي برناردز كيهرس
التقى المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضيًّا، أمس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلزي برناردز كيهرس.
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمكاتب المعنية بحقوق الإنسان، بجانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيهرس، خلال اللقاء، عن ترحيبها بالخطوات المقدمة من المملكة العربية السعودية في هذا الخصوص.
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