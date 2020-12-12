السعودية اليوم / المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر لكوفيد-19



مكسيكو سيتي 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واس

أعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل يوم امس الجمعة إن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19.

وسجلت المكسيك 12253 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

// انتهى //

06:11ت م

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مكسيكو سيتي 27 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 12 ديسمبر 2020 م واسأعلن نائب وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل يوم امس الجمعة إن هيئة كوفيبرس للرقابة الصحية وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح شركة فايزر لكوفيد-19.وسجلت المكسيك 12253 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و693 حالة وفاة ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و229379 وحالات الوفاة إلى 113019.// انتهى //06:11ت م0008

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