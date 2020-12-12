شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق الرياض.. لأجل اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فيما أكد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في تغريدة عبر حسابه على تويتر أن اتفاق الرياض سيجني ثماره اليمنيون نحو السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل واعد، أبلغ عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، علي الكثيري، أمس (الجمعة)، في مقابلة مع العربية أن قوات المجلس الانتقالي تعيد انتشارها، وفق اتفاق الرياض، آملاً من كل الأطراف اليمنية التعاطي بإيجابية.

وأكد الكثيري أن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي أصدر توجيهات مباشرة لتنفيذ الاتفاق، مشيراً إلى العمل على تثبيت الأمن في عدن وأبين وفق اتفاق الرياض. وأضاف:«اتفاق الرياض نصَّ على حكومة كفاءات ومناصفة، وهذا ما يجري العمل عليه حالياً».

من جانب آخر، نوه وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على تويتر بأن اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، مؤكداً عودة الأمل مجدداً تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق، وأضاف: «لأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على «لا منطق» الصراعات الصغيرة على الأرض».

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن في وقت سابق، أمس (الجمعة)، أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، مشيراً إلى أن «عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف».