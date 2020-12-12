شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يعثر على كنز عائم أثناء تنزهه في الوجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

عثر مواطن أثناء خروجه في نزهة على شاطئ البحر جنوب الوجه بتبوك، على 15 كيلوغراما من "الذهب العائم" العنبر.

وأوضح المواطن أنه اتصل بالرحالة محمد الحضري الذي فحص القطع التي عثر عليها ليؤكد له أنها عنبر، بحسب عكاظ.

ويبلغ سعر الكيلو من العنبر الأسود نحو 110 آلاف ريال، والترابي 145 ألفاً، والأحمر 170 ألفا.