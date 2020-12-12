الأرصاد عن طقس السبت: سحب ممطرة على منطقتين

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر منطقتا جازان ومرتفعات عسير، السبت، بسحب ممطرة.

وقال المركز الوطني للأرصاد، في بيان صادر عنه له: بمشيئة الله تعالى تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من شمال وجنوب غرب المملكة قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان ومرتفعات عسير.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار "المركز"، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي؛ بسرعة تتراوح بين 16-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة بين 16/ 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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