شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يكشف عن موعد حالة مطرية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن تستقبل المنطقة حالة ممطرة مابين خفيفة ومتوسطة من مساء يوم الاثنين القادم.

وأوضح الجهني أن الحالة ستبدأ على مناطق: تبوك، الوجه، ضبا ثم تنتقل نحو أملج وسواحل المدينة ،ثم تمتد لرابغ ومستوره وصعبر.

وأشار إلى أن السحب تستمر حتى وصولها إلى وسط الساحل الغربي وجدة.