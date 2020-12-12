شكرا لمتابعة خبر عن الجهني يكشف عن موعد حالة مطرية جديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن تستقبل المنطقة حالة ممطرة مابين خفيفة ومتوسطة من مساء يوم الاثنين القادم.
وأوضح الجهني أن الحالة ستبدأ على مناطق: تبوك، الوجه، ضبا ثم تنتقل نحو أملج وسواحل المدينة ،ثم تمتد لرابغ ومستوره وصعبر.
وأشار إلى أن السحب تستمر حتى وصولها إلى وسط الساحل الغربي وجدة.
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