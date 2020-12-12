شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..رسالة مطمئنة من " باهبري " للمتخوفين من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طمأن استشاري الأمراض المعدية نزار باهبري، المتخوفين من الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال باهبري: " إن التخوف من أي شيء جديد أمرًا طبيعيا، وأقول لكل المواطنين هذه القرارات تؤخذ من لجنة خبراء محليين ودوليين حتى يتم المضي قدما لتوفير اللقاح في أي الدولة " .

وأضاف

: " التطعيم يمر على عشرات من الخبراء بعدة دول، في جميع مراحله، قبل اعتماده رسميًا ".