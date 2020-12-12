

نواكشوط 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

قررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة

وقد رأت اللجنة التي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس الوزراء الموريتاني، محمد بلال مسعود، لتقييم تطورات الوضعية الصحية في البلاد، توسع مجال العدوى وزيادة الوفيات، رغم الاستقرار الملحوظ للأرقام والنسب العامة حول مستويات تفشي الجائحة، حيث قررت تشديد الإجراءات الاحترازية وتعزيز وسائل الحماية في حالة الوفاة الناتجة عن كوفيد19 ، داعية إلى الحرص على إتباع كل الإجراءات الصحية التي تمنع تفشي الفيروس في هذه المرحلة.

وطالبت اللجنة من المواطنين جميعًا المساهمة الفاعلة في التصدي لهذا الوباء.

// انتهى //

02:30ت م

0121



نواكشوط 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسقررت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا في موريتانيا، متابعة الإجراءات التي تم اتخاذها في السابق كما هي حتى اشعار آخر، ومواصلة إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد، حتى يوم الرابع من شهر يناير المقبل .وقد رأت اللجنة التي اجتمعت اليوم برئاسة رئيس الوزراء الموريتاني، محمد بلال مسعود، لتقييم تطورات الوضعية الصحية في البلاد، توسع مجال العدوى وزيادة الوفيات، رغم الاستقرار الملحوظ للأرقام والنسب العامة حول مستويات تفشي الجائحة، حيث قررت تشديد الإجراءات الاحترازية وتعزيز وسائل الحماية في حالة الوفاة الناتجة عن كوفيد19 ، داعية إلى الحرص على إتباع كل الإجراءات الصحية التي تمنع تفشي الفيروس في هذه المرحلة.وطالبت اللجنة من المواطنين جميعًا المساهمة الفاعلة في التصدي لهذا الوباء.// انتهى //02:30ت م0121

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / موريتانيا تبقي على الإجراءات السابقة وتمدد إغلاق المدارس للحد من انتشار فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.