شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل
وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمكاتب المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيهرس، خلال اللقاء، عن ترحيبها بالخطوات المقدمة من المملكة في هذا الخصوص.
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