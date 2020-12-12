شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يبحث مع مسؤول أممي سبل تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

التقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، افتراضيا أمس، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلزي برناردز كيهرس.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين المملكة والمكاتب المعنية بحقوق الإنسان، إلى جانب بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان كيهرس، خلال اللقاء، عن ترحيبها بالخطوات المقدمة من المملكة في هذا الخصوص.