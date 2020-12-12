شكرا لقرائتكم خبر عن ترقية الثبيتي إلى «أستاذ» بجامعة أم القرى والان نبدء بالتفاصيل

يتلقى الأستاذ المُشارك في قسم الإدارة التربوية والتخطيط بجامعة أم القرى د. محمد بن عثمان الثبيتي التهاني بمناسبة ترقيته إلى رُتبة أستاذ «بروفيسور».

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