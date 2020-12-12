شكرا لقرائتكم خبر عن 62 متطوعا باكورة «همة رأس تنورة» والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد رئيس مجلس الإدارة م. حسين القحطاني بأن تأسيس مثل هذا الفريق يأتي تماشيًا مع رؤية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تشجيع التطوع، وتحفيز المتطوعين؛ ليكونوا جزءًا من رؤية المملكة 2030، وذلك بانضمامهم إلى ركب المليون متطوع ومتطوعة على مستوى الوطن، وتحقيق 50 مليون ساعة تطوعية.
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