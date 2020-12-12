شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف مستفيد من خدمات الصحة المدرسية بـ«عدن» والان نبدء بالتفاصيل

قدم مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية للطلاب والطالبات والكادر التعليمي في محافظة عدن، والتابع لمركز الملك سلمان للإغاثة، 48,204 من الخدمات المتنوعة في مجال الطب النفسي والصحة المجتمعية والخدمات التغذوية استفاد منها 15,296 فرداً، وذلك خلال شهر نوفمبر 2020م. وتم توزيع حقائب صحية تحتوي على معقمات طبية وأقنعة واقية «كمامات»، وغيرها من المستلزمات الضرورية.

كانت هذه تفاصيل خبر 15 ألف مستفيد من خدمات الصحة المدرسية بـ«عدن» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.