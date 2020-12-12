شكرا لقرائتكم خبر عن «الملحقية» ترد على استفسارات طلبة المملكة بالأردن والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الملحق الثقافي د. عيسى الرميح، على توجيهات معالي وزير التعليم في التواصل مع الطلبة، والرد على استفساراتهم، مشدداً على أن الملحقية والسفارة تمثلان البيت الأول لكل طالب، منوها باهتمام سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية الهاشمية بمصلحة الطالب السعودي وتقديم يد العون له وتذليل كل الصعوبات التي يواجهها خلال مسيرته الدراسية.
وخلال اللقاء أجاب «الرميح» ومديرو الإدارات عن الأسئلة والاستفسارات التي تم طرحها من قبل الطلبة والتحديات التي يواجهونها والحلول المقترحة، لافتا إلى سعي الملحقية الدائم في متابعة طلبتها من خلال التواصل مع وزارة التعليم الأردني والجامعات الأردنية؛ لتذليل العقبات أمام الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعات الأردنية.
وشكر الرميح الطلبة المشاركين في نهاية اللقاء وحرصهم على التعلم، مؤكداً أنهم سفراء لبلادهم في الخارج، مشدداً على أهمية المثابرة والجد والاجتهاد في دراستهم لتحقيق رؤية المملكة 2030، موضحاً أن هذا اللقاء سيكون دوريا.
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