شكرا لقرائتكم خبر عن رفع المخلفات والأنقاض من أحياء جوف بني هاجر والان نبدء بالتفاصيل

تواصل بلدية جوف بني هاجر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، أعمالها في إزالة المخلفات والأنقاض في الأحياء السكنية، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري.

من ناحية أخرى، كثفت بلدية جوف بني هاجر، أعمال الرقابة على منشآت الصحة العامة، والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى قياس درجات حرارة العاملين، والمتسوقين، وكذلك الالتزام بتعقيم مماسك الأبواب، والثلاجات، والطاولات.

وواصلت الفرق الميدانية، أعمال الرش الضبابي في الأحياء السكنية، ضمن جهودها الوقائية والاحترازية.