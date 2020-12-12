145 جولة رقابية تكشف 18 مخالفة.. وإتلاف 130 كجم أغذية فاسدة

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ودعت بلدية شرق الدمام، المواطنين والمقيمين، للاستمتاع بأوقاتهم في المتنزهات العامة، مع اعتدال الأجواء، مشددةً على ضرورة الالتزام بكافة التدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، إضافةً إلى التقيد بأنظمة المكان.
وتواصل بلدية شرق الدمام، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء، تنفيذ الجولات الرقابية المشتركة، بهدف متابعة تطبيق المنشآت لاشتراطات بيع مشروبات الطاقة، بأن تكون في ثلاجات، أو رفوف مخصصة، مفصولة عن مشروبات المنتجات الأخرى، وكتابة التحذيرات المدونة على العبوة بطريقة صحيحة مسبوقة بكلمة «تحذير».
كما تواصل البلدية، جولاتها الميدانية على منشآت الصحة العامة، والمنشآت الغذائية؛ للتأكد من تطبيقها لكافة الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى قياس درجات حرارة العاملين، والمتسوقين. وكانت وكالة الخدمات، ممثلة في الإدارة العامة للأسواق بأمانة المنطقة الشرقية، قد ضبطت شحنة فاسدة من العنب، يُقدر وزنها بنصف طن، كانت مجهزة للبيع بسوق الخضار المركزي بالدمام، وتم إتلاف الكمية، وتطبيق لائحة الغرامات بحق المخالف.
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