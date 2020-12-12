شكرا لقرائتكم خبر عن 6 بلاغات صحية لـ «940» في يوم والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية، أمس الأول، 6 بلاغات بمخالفة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد- 19». وشملت المخالفات بلاغين بشأن عدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغًا حول مساكن العمال، إضافة إلى 3 بلاغات لمخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلق المركز أي بلاغات تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو وجود زحام داخل المنشآت، أو الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء، وذلك باتباع الملصقات الأرضية، لضمان مسافة آمنة بمقدار متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر.