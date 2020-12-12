شاهد..الأمير مشهور بن سعود في طفولته خلال رحلة علاجية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): ظهر الأمير مشهور بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله-، بمقطع فيديو خلال طفولته أثناء تواجده في أمريكا في رحلة علاجية. ظهر الأمير مشهور بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله-، بمقطع فيديو خلال طفولته أثناء تواجده في أمريكا في رحلة علاجية. وتم توثيق المقطع عام 1957م، إذ ظهر الأمير مشهور رافضا تقبيل طبيب الجيش بينما قبل المرافق الخاص به في لقطة عفوية.

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