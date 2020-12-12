شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ المصلح يوضح حكم غياب الزوج عن زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم حكم غياب الزوج عن زوجته

وقال المصلح: "غياب الزوج قد تُمليه الحاجة، وقد تفرضه الظروف، فعند ذلك ينبغي على المرأة أن تتحلى بما ذكره الله تعالى من صفات المؤمنات ﴿حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ﴾ ، أي: تحفظ زوجها في غَيبته في نفسها، وفي ولده، وفي ماله.

وتابع المصلح:" على الزوج أن يراعي هذا الجانب، فيبذل قُصارى جهده بأن لا يطيل الغَيبة، حتى لو بعد عن المرأة ببدنه، ينبغي أن لا يبعد عنها عاطفيًّا، مهاتفةً ومراسلةً، ووسائل الاتصال الآن متيسرة، ومنها ما هو بخس رخيص، وعليه أن يرتب الأمور، ولا يغيب لمدة طويلة؛ فتكون المرأة عُرضة لنوع من الألم النفسي، ووساوس الشياطين، وتربُص المتربصين من أهل السوء والشر.

واضاف: "ليس هناك حد للغيبة، لكن إذا طال الأمد فللمرأة حق المطالبة برجوعه، أو الفراق".