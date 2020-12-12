شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم أداء الصلاة بعد دخول وقتها وقبل رفع الأذان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، حكم أداء الصلاة بعد دخول وقتها وقبل رفع الأذان. أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، حكم أداء الصلاة بعد دخول وقتها وقبل رفع الأذان. وأكد، خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" المذاع على قناة " الرسالة"، أن العبرة بدخول الوقت. وأضاف أن على المسلم أن يؤدي الصلاة بمجرد دخول الوقت، لافتا إلى أن رفع الأذان ليس إعلام بدخول الوقت، وإنما هو الدعاء والنداء للصلاة.

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