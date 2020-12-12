«الأحوال المدنية» تكشف إمكانية سحب البلاغ عن فقدان الهوية الوطنية

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن مدى إمكانية سحب البلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية.

وقالت «الأحوال المدنية»، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إنه بمجرد الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية يتم إلغائها، ولا يجوز التعامل بها، مشيرة إلى عدم وجود إمكانية لسحب البلاغ.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين على الحساب الرسمي للأحوال المدنية: «أنا قدمت بلاغًا عن فقدي لبطاقة الأحوال في أبشر هل أقدر أسحب الطلب أو في إجراء آخر مع العلم أني حصلت البطاقة».

وطالبت «الأحوال المدنية» بالإسراع بعمل طلب وثيقة بدل فاقد لاستخراج هوية أخرى سارية.

وكانت الأحوال المدنية أكدت أنه يمكن الإبلاغ عن فقدان بطاقة الهوية الوطنية من خلال الدخول بحساب المستخدم في أبشر ثم اختيار «خدماتي»، ثم الضغط على«خدمات» واختيار «الأحوال المدنية» ثم اختيار «الإبلاغ عن الوثائق المفقودة».

آلية استخرج بدل فاقد للهوية الوطنية

وأوضحت الأحوال المدنية آلية استخراج بدل الفاقد من بطاقة الهوية الوطنية؛ أنه يمكن استخراجها باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول عبر حسابك على منصة أبشر.

2- اختيار خدماتي.

3- الأحوال المدنية.

4- الإبلاغ عن الوثائق المفقودة.

5- اختيار بطاقة الهوية الوطنية من القائمة.

6- تعبئة البيانات المطلوبة.

7- حجز موعد إلكتروني عبر خدمة «بدل فاقد».

8- إحضار كل المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.

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