السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تعلن مواعيد التسجيل في الدبلومات التطبيقية للفصل الثاني



عرعر 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، أمس بدء التسجيل في عدد من برامج الدبلومات المسائية " ما بعد البكالوريوس، وما بعد الثانوية" للفصل الدراسي الثاني والمصنفة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الجامعة أن برامج الدبلومات المتاحة تشمل المحاماة ، واللغة الإنجلزية ، والمحاسبة ، والسلامة والصحة المهنية ، وإدارة المواد البشرية والمحاسبة التطبيقية، مشيرةً إلى أن التسجيل مستمر حتى الخميس 9 / 5 / 1442هـ.

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22:36ت م

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