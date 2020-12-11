السعودية اليوم / رئيس وأعضاء بلدي الخرج يقفون على المشاريع التنموية بمدينة السيح



السيح 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

قام رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية الخرج اليوم, بجولة ميدانية على بعض المشاريع التنموية في مدينة السيح.

وشملت الجولة زيارة مشروع تطوير وتهذيب وادي الثليماء في جنوب مدينة السيح، ومشروع مختبر مواد الطرق، والوقوف على مشاريع سفلته بعض الشوارع في عدد من الأحياء بالمدينة.

كما شملت مشاريع إنشاء أسواق ومرافق عامة وإنشاء حدائق في عدد من الأحياء، تقدر قيمتها الإجمالية بما يزيد عن 200 مليون ريال.

واستمع رئيس وأعضاء المجلس البلدي خلال الجولة لشرح تفصيلي من رئيس بلدية الخرج المهندس خالد الزيد عن جميع المشاريع التي تقوم بها البلدية وتسعى بكل جهد إلى إنجازها.

فيما أوضح رئيس المجلس البلدي الدكتور مصلح العنزي أنه جرى الاطلاع على سير العمل في المشاريع، وجرى حث المقاولين بأهمية سرعة إنجاز الأعمال حسب الجدول الزمني لكل مشروع، ووفق المواصفات الفنية المعتمدة بما يحقق الاستفادة من هذه المشاريع.

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22:35ت م

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