

الرباط 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3035 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6542، لافتةً الانتباه إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 349821.

وأشارت إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 38201.

// انتهى //

21:19ت م

0092



الرباط 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 3035 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 394564.وأوضحت الصحة المغربية أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 6542، لافتةً الانتباه إلى ارتفاع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 349821.وأشارت إلى أن عدد الحالات الموجودة حاليًا في طور العلاج هو 38201.// انتهى //21:19ت م0092

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 3035 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.