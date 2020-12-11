السعودية اليوم / هزة أرضية بمصر بقوة 3.2 ريختر



القاهرة 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية اليوم هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كيلو متر غرب مدينة 6 أكتوبرالتابعة لمحافظة الجيزة .

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور جاد القاضي أن الهزة شعر بها بعض المواطنين، ولم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بحدوث أي خسائر في المنشآت أو الأرواح.

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20:48ت م

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