السعودية اليوم / نائب محافظ التدريب التقني والمهني يزور منشآت تبوك



تبوك 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

زار نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني, المنشآت التدريبية وعدداً من كليات تقنية ومعاهد صناعية ومهنية بمنطقة تبوك، التي استمرت يومين في إطار جولاته التفقدية للمنشآت التدريبية.

ووقف الدكتور الزهراني ميدانياً، يرفقة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري, على سير العملية التدريبية في منشآت المنطقة، وفق التدابير والاحترازات الوقائية وتطبيق معايير الجودة في العملية التدريبية، كما التقى بقيادات المنشآت التدريبية ومديري الأقسام وناقش احتياجاتهم لزيادة فاعلية سير العملية التدريبية، حاثاً على بذل المزيد من الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه برامج التدريب، وتعزيز التعاون البناء مع القطاعات كافة بهدف تحقيق أهداف التنمية الوطنية.

واطلع نائب محافظ التدريب التقني والمهني على الخطط والإستراتيجيات التي تسعى المنشآت لتحقيقها بما يخدم المتدربين أثناء التدريب وتأهيليهم تقنياً ومهنياً لتهيئتهم لدخول سوق العمل، وعلى الأقسام التدريبية من معامل وقاعات وورش والأقسام النظرية، وبيئة التدريب الافتراضية وسير العملية التدريبية، كما التقى بالمدربين والمتدربين, مستمعاً إلى آرائهم ومقترحاتهم حيال العملية التدريبية.

وفي ختام الزيارة كرم الدكتور الزهراني بمقر الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني، عدداً من المدربين المتقاعدين، مشيداً بجهودهم التي بذولها طوال فترة عملهم في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ونقل لهم تحيات معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد, متمنياً لهم مرحلة جديدة مليئة بالسعادة، كما أثنى نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب على جهود عمادات الكليات ومديري المعاهد الصناعية الثانوية وبالكفاءات الموجودة بمنطقة تبوك من منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بالمنطقة، وتهيئة المناخ الملائم للتدريب بما يسهم في خدمة أبنائنا المتدربين والمتدربات.

من جانبه قدّم مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني شكره لنائب المحافظ الدكتور راشد الزهراني على زيارته للمنطقة وعن الانطباع الإيجابي عن مرافقها وعن سير العملية التدريبية.

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20:45ت م

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