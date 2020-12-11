

بيروت 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1518 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الصحة اللبنانية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 97647، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1182 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة .

// انتهى //

20:40ت م

0086



بيروت 26 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 11 ديسمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات إلى 143705 .وأوضحت الصحة اللبنانية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 97647، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1182 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة .// انتهى //20:40ت م0086

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 1518 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.