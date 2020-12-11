شاهد فيديو عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن

2020-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أن خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات يسير حسب الخطط العسكرية.

وأضاف التحالف أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف، مؤكدًا التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري.

يُذكر أنه تم أمس الخميس الإعلان عن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة يمنية جديدة خلال الأيام المقبلة، وسحب القوات العسكرية من عدن.

واليوم تبدأ السعودية في خطوات متوازنة نحو استقرار اليمن وإنهاء الخلافات، حيث يبدأ مراقبو تحالف دعم الشرعية في اليمن العسكريون، عملية الإشراف ميدانيًّا على فصل القوات العسكرية في محافظة أبين (جنوب اليمن) وتحريكها صوب الجبهات، ومن العاصمة المؤقتة عدن إلى خارج المحافظة.

وسيستمر التحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية واستكمال الترتيبات اللازمة كافة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض.