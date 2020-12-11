حادث مروري يقتل مصريين كانا عائدين من قضاء الإجازة السنوية

2020-12-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة القوى العاملة في مصر تفاصيل وفاة عاملين مصريين بالمملكة في حادث تصادم سيارتين تسبب فيه مواطن باكستاني.

وقالت الوزارة: إن وفاة العاملين الاثنين جاءت إثر حادث تصادم أليم بمحافظة المذنب، قبل وصولهم للرياض، بالإضافة إلى إصابة مواطن مصري آخر.

وأوضحت الوزارة أن العمال المصريين كانوا عائدين من قضاء الإجازة السنوية بمصر مستقلين سيارتهم الخاصة، وقبيل وصولهم الرياض، وخلال مرورهم بمحافظة المذنب، قامت سيارة نقل ثقيل يقودها باكستاني بقطع الطريق عليهم، مما تسبب في وفاة العامل وليد عيد سيد عبدالهادي البالغ من العمر 31 عامًا، والعامل محمد ربيع حسن عبدالوهاب 31 عامًا.

وأصيب في الحادث كذلك العامل المصري محمد عبدالصمد البالغ من العمر 25 عامًا، حيث تم نقل الجميع إلى مستشفى المذنب العام لعلاج المصابين وإنهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة للمتوفيين، وقامت القنصلية المصرية العامة بالرياض بإنهاء إجراءات إخراج تصريح لشحن الجثمانين إلى مصر بناءً على رغبة ذوي الفقيدين.

