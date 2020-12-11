شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : التحالف: تنفيذ الشق العسكري بخروج القوات يسير حسب الخطط العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

_عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة _التزام وجدية من الحكومة الشرعية والانتقالي في تنفيذ الشق العسكري أكد تحالف الشرعية في اليمن، أن خطوات تنفيذ الشق العسكري بفصل وخروج القوات يسير حسب الخطط العسكرية. وأضاف التحالف: "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة و تسير بإشراف من قوات التحالف". وأكد التحالف، التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري.

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