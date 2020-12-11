قناص وقذائف هاون.. إصابة 5 مدنيين في ديالى العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد مصدر عراقي أمني، مساء الجمعة، بإصابة 5 مدنيين جراء سقوط قذائف الهاون، سبقتها نيران قناص، استهدفت قرية بمحافظة ديالى العراقية.

وقال المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، إن "نيراناً مجهولة من مصدر سلاح قناص، استهدفت، مساء الجمعة، سكان قرية الإصلاح التابعة لناحية جلولاء بمحافظة ديالى".

وأضاف أن النيران أسفرت عن إصابة رجل وامرأة بجروح متفاوتة الخطورة، دون تفاصيل أكثر.

ووفق المصدر نفسه، أعقب ذلك سقوط ثلاثة قذائف هاون على أطراف القرية، مما تسبب بإصابة 3 آخرين، وإلحاق أضرار بعدد من المنازل، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ومنتصف نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، قتل شرطي وأصيب اثنان آخران جراء انفجار عبوة ناسفة في قوة تابعة للشرطة بمحافظة ديالى.

وتشهد مناطق متفرقة في العراق، من بينها ديالى وكركوك، هجمات شبه يومية لـ"داعش" الإرهابي، تستهدف القوات الأمنية رغم العمليات المنظمة التي تقوم بها القوات العراقية لملاحقة فلول التنظيم التي تتحصن بالجبال.