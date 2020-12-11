شكرا لقرائتكم التأمينات توضح شرط صرف منحة الزواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-11 التأمينات توضح شرط صرف منحة الزواج متابعات الخليج 365 - الرياض أكدت التأمينات الاجتماعية أن منحة الزواج تُصرف للمستفيدة من معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى. وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعلنت قبل أيام صرف معاشات شهر ديسمبر لأصحاب المعاشات التقاعدية ومستفيدي نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”. يذكر أن المعاش التقاعدي هو المبلغ الشهري المستحق للمشترك في حالات التقاعد أو العجز غير المهني أو لأفراد عائلته المستحقين عنه في حالة الوفاة، وذلك عند تطبيق فرع المعاشات.



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