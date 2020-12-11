شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. صحيح الجاسم : لا يوجد ما يمنع استخدام النصوص الدينية في الشعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أكد الشاعر صحيح الجاسم عدم وجود ما يمنع استخدام النصوص الدينية في الشعر، مشدداً على ضرورة أن يستفيد الشاعر من كافة النصوص في صناعة قصيدته.
وأضاف، خلال حديثه لقناة "العربية"، أن النص الشعري هو نتاج نصوص أخرى مثل الأساطير ومعارف دينية ودنيوية وكتب تراثية.
وأكد على ضرورة استغلال هذه النصوص في الشعر، منتقداً من يدعو لعدم استخدام المصطلح الديني والجنسي في القصيدة، مؤكداً أن هذه المصطلحات ذخيرة معرفية، ويجب على الشاعر أن يعرف كيف يوظفها في الشعر.
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