شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "الشثري" يوضح الروايات المتعلقة بفضل الموت في يوم الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سعد بن ناصر الشثري، إن هناك عدة أحاديث تناولت فضل الموت في يوم الجمعة.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية، أن أحد الأحاديث ذكرت أن من مات في يوم الجمعة فأنه ينجي من عذاب القبر.

كما ذكرت أحاديث أخرى بأن من مات في يوم الجمعة يغفر له، لكن الروايات المتعلقة بهذا الأمر ضعيفة الإسناد، مؤكداً أن يوم الجمعة مثله مثل باقي الأيام فيما يتعلق بانتظار الأجر والثواب.