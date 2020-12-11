بالفيديو .. مواطنون يقدمون صورة مشرفة في التعامل مع "العمالة المنزلية"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): قدم مواطنون صوراً مشرفة في التعامل مع العمالة التي تعمل في منازلهم من جنسيات مختلفة. قدم مواطنون صوراً مشرفة في التعامل مع العمالة التي تعمل في منازلهم من جنسيات مختلفة. واستعرض "برنامج 120" المذاع على قناة "الإخبارية"، نماذج من هؤلاء المواطنين الذين أحسنوا معاملة العمالة المنزلية. وكان من بين تلك النماذج شخصا كرم عاملته المنزلية، كما عبرت أسرة عن حبها وتقديرها لعاملتهم باحتضانها وتقديم التحية لها، بينما أشاد عامل بحسن معاملة كفيله له.

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