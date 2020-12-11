بالصور.. ضبط أكثر من 4 أطنان من الحطب المحلي المعدة للبيع بالرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط 4.1 طن من الحطب المحلي المعد للبيع في مدينة الرياض، بحوزة (11 مواطناً و 4 أشخاص من الجنسية اليمنية، مقيمين ومخالفين لنظام أمن الحدود)، ما يعد مخالفة لنظام المراعي والغابات القاضي بمنع قطع الأشجار، والتعليمات التي تمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.
و تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
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