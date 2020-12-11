شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مدير مركز اللقاحات: لقاح "فايزر-بيونتيك" في المملكة ليس إجبارياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال مدير المركز السعودي للقاحات، مازن حسنين، إن لقاح "فايزر-بيونتيك" الذى وافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء على تسجيله في المملكة ليس إجبارياً.
وأضاف، خلال حديثه بقناة "الإخبارية"، أن لقاح "فايرز" المضاد لفيروس كورونا الجديد يعد آمن لكن هناك حالة من القلق بشأنه لدى الكثير من الناس.
وأكد أن هذا القلق طبيعي، مضيفاً أن تقنين اللقاح والأبحاث والتجارب السريرية وكذلك الأضرار الجانبية المتعلقة به لا تزال مستمرة.
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