شكرا لمتابعة خبر عن المرور يحذر السائقين من التجاوز الخاطئ وقطع الإشارة المرورية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نبهت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، من مخالفات يرتكبها بعض السائقين أثناء سيرهم على الطرق.
وشددت الإدارة على ضرورة عدم قطع الإشارات المرورية، أو التجاوز الخاطئ لما يرتب على هذه الممارسات من مخاطر.
وأكدت أن ارتكاب هذه المخالفات يعرض حياة السائقين ومرتادي الطريق للخطر، لذلك يجب تجنبها حفاظاً على حياتهم.
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